ШҚО-да көлік қозғалысына шектеу енгізілді
Жол қозғалысын 2026 жылғы 21 қазанда сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
20 Қазан 2026, 21:19
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20 Қазан 2026, 21:1920 Қазан 2026, 21:19
53Фото: depositphotos.com
Шығыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» компаниясының баспасөз қызметінен мәлім етті.
2026 жылғы 20 қазанда сағат 21:00-де ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының KZ16-01 учаскесінде тіркемесі және жартылай тіркемесі бар жүк автокөліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, – делінген хабарламада.
Шектеу енгізілетін учаске: 7-166 шақырым аралығы (Ушановское ауылы – Алтай қаласы).
Жол қозғалысын 2026 жылғы 21 қазанда сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
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