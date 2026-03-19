Шенеунік түрмеде отырған уақытын жасыру үшін "больничный" жасатқан
Жалған құжат дайындағаны үшін дәрігер мен басшы жазаланды.
Қызылорда облысында СЭБ бөлім басшысы 15 тәулікке қамалуын жасыру үшін ауруханадан жалған анықтама алған. Бұл әрекеті үшін шенеунік қана емес, оған көмектескен дәрігер де сот алдында жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қызылорда облысының прокуратурасы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметіне тексеру жүргізу барысында лауазымды тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасау фактісін анықтады.
Атап айтқанда, Сырдария аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының бөлім басшысы әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін 15 тәулікке қамаққа алынған.
Алайда, мемлекеттік қызметші жұмыста болмаған себебін жасыру және жұмыстан қалуын заңдастыру мақсатында басшылыққа жалған уақытша еңбекке жарамсыздық парағын ұсынған.
Тергеу барысында құжаттың жалған екені және оны Сырдария аудандық ауруханасының дәрігері дайындағаны белгілі болды. Прокурорлық тексеру материалдары негізінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, іс сотқа жолданды. Соттың үкімімен аудандық аурухана дәрігері жалған құжат дайындағаны үшін ҚК-нің 385-бабы 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 1 жыл мерзімге бостандығын шектеужазасы тағайындалды. Ал, бөлім басшысы көрінеу жалған құжатты пайдаланғаны үшін ҚК-нің 385-бабы 3-бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды, - деп хабарлады Қызылорда облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Сот үкімі заңды күшіне енді.
Еске салайық, бұған дейін елімізде мүгедектік құжаттарын қолдан жасау фактілеріне қатысты тексеру басталғаны хабарланды.
- Биыл 30 тамызда қазақстандықтар демала ма? – Еңбек министрлігі жауап берді
- Рөлде ешкім жоқ: Астанада жүргізушісіз қозғалған көлік жол апатын тудырды
- Алматыда Санжар Боқаев ұсталды
- Ұлттық киім – тренд: Жас дизайнерлер қандай бағыт ұсынып жүр?
- Оралда баланы зорлады деп күдікке ілінген шенеуніктің өлімі: Жаңа деректер шықты