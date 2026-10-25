Сербияда мерзімінен бұрын парламент сайлауы өтіп жатыр

Сайлаушылар парламенттің 250 депутатын таңдайды. Дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасады.

25 Қазан 2026, 19:50
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pixabay.com 25 Қазан 2026, 19:50
25 Қазан 2026, 19:50
179
Фото: pixabay.com

Сербияда мерзімінен бұрын парламент сайлауы басталды.

Report агенттігінің хабарлауынша, азаматтар Сербия парламентінің жаңа құрамындағы 250 депутатты сайлауы керек.

Сайлау учаскелері жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-ге дейін жұмыс істейді.

Ең оқылған:

Наверх