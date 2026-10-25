Сербияда мерзімінен бұрын парламент сайлауы өтіп жатыр
Сайлаушылар парламенттің 250 депутатын таңдайды. Дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасады.
25 Қазан 2026, 19:50
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25 Қазан 2026, 19:5025 Қазан 2026, 19:50
179Фото: pixabay.com
Сербияда мерзімінен бұрын парламент сайлауы басталды.
Report агенттігінің хабарлауынша, азаматтар Сербия парламентінің жаңа құрамындағы 250 депутатты сайлауы керек.
Сайлау учаскелері жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-ге дейін жұмыс істейді.
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