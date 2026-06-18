Семейде жоғалып кеткен екі баланың ата-анасы жауапқа тартылады

Семейде полиция ауқымды іздестіру жұмыстарынан кейін жоғалып кеткен балаларды тапты.

Бүгiн 2026, 13:00
АВТОР
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Абай облысының ПД баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 13:00
Бүгiн 2026, 13:00
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Фото: Абай облысының ПД баспасөз қызметі

18 маусым күні сағат 01:00 шамасында «102» арнасына ата-аналардан екі кәмелетке толмаған баланың із-түзсіз жоғалып кеткені туралы хабарлама түскен.

Өтініш берушілердің айтуынша, балаларды соңғы рет сағат 20:00 шамасында Семей қаласының Шығыс кенті ауданындағы балалар алаңында көрген.

Хабарлама түскеннен кейін Семей қалалық Полиция басқармасының барлық гарнизоны дабыл бойынша көтерілді. Іздеу іс-шараларына 58 полиция қызметкері, Төтенше жағдайлар департаментінің 7 қызметкері, кезекшілікте болған патрульдік полиция батальонының барлық экипаждары, сондай-ақ 2 ұшқышсыз ұшу аппараты тартылды.

Түні бойы полицейлер аула-қораларды, балалар алаңдарын, қараусыз қалған ғимараттарды, бос жерлерді және балалар болуы мүмкін өзге де аумақтарды тексерді.

Жүргізілген іздестіру нәтижесінде сағат 09:10 шамасында балалар жергілікті тұрғындардың бірінің ауласынан табылды. Әйел кәмелетке толмағандарды байқап, дереу полицияға хабар берген.

Балалар аман-есен табылып, ата-аналарына тапсырылды.

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандармен және олардың заңды өкілдерімен профилактикалық жұмыс жүргізілуде. Балалардың тәрбиесі мен қауіпсіздігін тиісті деңгейде қамтамасыз етпегені үшін ата-аналар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жиналған материал кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия отырысында қаралады, - деп хабарлады Абай облысының ПД баспасөз қызметі. 

Абай облысы Полиция департаменті ата-аналарға әсіресе жаз мезгілінде және кешкі әрі түнгі уақытта балалардың қайда жүргенін үнемі бақылауда ұстаудың маңыздылығын еске салады.

Еске салайық, бұған дейін Алматы тауларында жоғалып кеткен жасөспірім аман-есен табылды

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