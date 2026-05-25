Селден кейін ауыл оқшауланып қалды: Бакудегі жолды тасқын су қиратып кеткен
Тұрғындар бірнеше күннен бері жол мәселесі шешілмей жатқанын айтып шағымдануда. Ауылға қатынау қиындаған.
Әзербайжанның астанасы Бакудің Гарадаг ауданындағы Умбаки (бұрынғы Чеилдаг) ауылына апаратын жолдағы жағдай жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырды.
Oxu.Az басылымына тұрғындардың айтуынша, былтыр көпірді сел бұзып кеткеннен кейін өзен арнасы арқылы балама жол салынған.
Алайда бес күн бұрын жауған нөсер жаңбырдан кейін сел тасқыны бұл жолды да бүлдірген.
Редакцияға жолданған кадрлардан су ағынының балама өткелді шайып кетіп, жолдың бір бөлігін қиратып тастағаны көрінеді.
Тұрғындардың сөзінше, Гарадаг аудандық атқарушы билігіне және тиісті құрылымдарға бірнеше мәрте жүгінгеніне қарамастан, соңғы бес күнде аумақта ешқандай қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмеген.
Олардың айтуынша, қазіргі жағдайға байланысты ауылға кіріп-шығу қиындаған. Тұрғындар мәселені тез арада шешуді сұрап отыр.
