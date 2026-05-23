Щучинскідегі өрттен 24 адам эвакуацияланды
Оқиға орнына ТЖМ күштері жедел жетіп, тілсіз жау 50 шаршы метр аумақта қысқа уақытта сөндірілді.
Бүгiн 2026, 01:44
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:44Бүгiн 2026, 01:44
118Фото: pixabay
Бүгін Ақмола облысы Щучинск қаласындағы бес қабатты қонақүйлердің бірінің бірінші қабатында орналасқан сауна бөлмесінде өрт болды.
Оқиға орнына ТЖМ күштері жедел жетіп, тілсіз жау 50 шаршы метр аумақта қысқа уақытта сөндірілді. Өрттің өзге бөлмелерге таралуына жол берілген жоқ.
Өрт сөндірушілер келгенге дейін ғимараттың жоғарғы қабаттарынан 24 адам, оның ішінде екі бала өз бетінше эвакуацияланған.
Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
ТЖМ тұрғындарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
Ең оқылған:
- Мал бағып жүрген ұлын іздеп шыққан: БҚО-да адасып кеткен әйел табылды
- Қытай АҚШ-ты Кубаға қысымды тоқтатуға шақырды
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңге болса, кімнің жалақысы өсетіні айтылды
- Алматы облысында жүрген «зебралар» есек болып шықты
- Трамп Ормуз бұғазында кеме қатынасына төлем енгізуге қарсылық білдірді