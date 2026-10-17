Санкт-Петербургте маймыл шешегіне күдікпен бес адам ауруханаға жатқызылды
Науқастар дәрігерлердің бақылауында. Мамандар санитариялық-эпидемиологиялық тексеруді бастап, дезинфекция жүргізуге нұсқама берді.
17 Қазан 2026, 11:46
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17 Қазан 2026, 11:4617 Қазан 2026, 11:46
190Фото: istockphoto.com
Санкт-Петербургте маймыл шешегін жұқтырған болуы мүмкін деген күдікпен бес адам ауруханаға жатқызылды. Олар дәрігерлердің бақылауында.
«Интерфакс» агенттігінің мәліметінше, Санкт-Петербург пен Ленинград облысы бойынша Роспотребнадзордың өңіраралық басқармасы аурудың болуы мүмкін екені туралы ақпарат түскеннен кейін мамандар санитариялық-эпидемиологиялық тексеруді дереу бастағанын хабарлады.
Сонымен қатар дезинфекция жүргізу туралы нұсқама берілді.
Бұған дейін Мәскеу облысында маймыл шешегіне күдік туындаған адаммен байланыста болған бес адам ауруханаға жатқызылған еді.
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