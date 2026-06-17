Роналду Мессиді тарихтағы ең үздік футболшы деп атады
Футболдан екі дүркін әлем чемпионы, бразилиялық Роналду Лионель Мессиді тарихтағы ең үздік футболшы деп мәлімдеді.
Испаниялық Mundo Deportivo басылымының мәліметінше, бұған Мессидің әлем чемпионатындағы өнері себеп болған. Топтық кезеңдегі Алжирге қарсы матчта (3:0) ол хет-трик жасады. Бұл голдар аргентиналық шабуылшыға әлем чемпионаттарында соққан доп саны бойынша Мирослав Клоземен теңесуге мүмкіндік берді. Қазір екеуінің де еншісінде 16 голдан бар. Ал Роналду 15 голмен бұл тізімде үшінші орында тұр.
Роналду Мессидің ойыны әрқашан «тарихи әрі талғампаз» көрінетінін атап өтіп, оны барлық уақыттың ең ұлы футболшысы деп тануға шақырды. Ол сондай-ақ Мессидің әр маусымда және ірі турнирлерде жоғары деңгей көрсетуді жалғастырып келе жатқанын айтты.
Бұл хет-трик Месси үшін әлем чемпионаттарындағы алғашқы хет-трик болды. Бұған қоса, ол Криштиану Роналдуның рекордын жаңартып, турнир тарихындағы хет-трик жасаған ең егде ойыншы атанды.
Сегіз «Алтын доптың» иегері, 38 жастағы Месси алты бірдей әлем чемпионатына қатысқан тұңғыш футболшы.
Алжирді жеңгеннен кейін Аргентина құрамасы 3 ұпай жинап, J тобында көш бастады. Команда келесі матчын 22 маусымда Австрияға қарсы өткізеді.
Бұған дейін Лионель Мессидің 17, 60 және 76-минуттарда гол соғып, хет-трик жасағаны және матч тағдырын іс жүзінде жалғыз өзі шешкені хабарланған болатын.
Еске сала кетейік, әлем чемпионаты тұңғыш рет 48 құраманың қатысуымен үш елде - АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр. Турнир 19 шілдеде аяқталады.
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