Рим Папасы ауруханадан шықты
Кеше Рим Папасы Лев XIV Римдегі Агостино Джемелли атындағы клиникадан шықты. Бұл туралы Ватиканның баспасөз қызметі хабарлады.
Клиникадан кетер алдында Рим Папасы медициналық мекеменің басшылығына, дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне алғыс айтып, ғимараттың алдында жиналған науқастар мен келушілермен амандасты.
Сондай-ақ ол Бердянскіден келген босқындар отбасымен, ата-анасы және олардың 13 жастағы Варвара есімді қызымен сөйлесті. Қыз Рим Папасының қолдауы онкологиялық аурумен күресуге көмектескенін айтты. Ол понтификке бұрынғы кездесулерінен түсірілген фотосурет пен жұмсақ ойыншық сыйлады.
Рим Папасы Варвараның әңгімесін тыңдап, оның отбасына батасын берді. Осыдан кейін ол Апостол сарайындағы резиденциясына оралды.
Еске салайық, бұған дейін дәрігерлер Рим Папасынан өкпе рагы (обыры) диагнозын растап, ота жасалған еді.
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