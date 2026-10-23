Республика күніне орай Қазақстанда 10 жаңа білім беру нысаны ашылды

Астанада 1 500 орынға арналған екі оқушылар сарайы ашылды. Алматыда жалпы 880 балаға арналған үш балабақша жұмысын бастады.
Шығыс Қазақстан облысының Қыстау-Күршім ауылында 50 оқушыға арналған мектеп есігін айқара ашты.
Жетісу облысында Талдықорған қаласындағы 300 орындық мамандандырылған "Білім-инновация" лицей-интернатының жаңа ғимараты және Көксай ауылындағы 60 орындық мектеп пайдалануға берілді.
Ал Ұлытау облысының Қаражал қаласында 80 орындық №5 мектептің жаңа ғимараты ашылды.
Ақтөбе қаласында 300 орындық Aqtobe IT Hub инновациялық оқу орталығы іске қосылды. Мұнда балалар жасанды интеллект, робототехника, 3D-модельдеу, бағдарламалау және цифрлық медиа бағыттарын меңгере алады.
Айта кетейік, 2019 жылдан бері Қазақстанда 1,1 млн оқушы орнына арналған 1 342 мектеп салынған. Білім беру инфрақұрылымын дамыту, оқушы орындарының тапшылығын азайту, үш ауысымды және апатты мектептер мәселесін шешу жұмыстары жалғасып жатыр.