Ресейде жанармай дағдарысы: Қазақстанға әсері бола ма?
Шабуылдар майдандағы логистикаға әсер ете ме?
Бүгiн 2026, 20:22
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Бүгiн 2026, 20:22Бүгiн 2026, 20:22
102Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Украина Ресейдің мұнай зауыттарын дронмен нысанаға алуды күшейтті. Бұл шабуылдар майдандағы логистикаға қалай әсер етеді?
Ресейдегі жанармай тапшылығы Қазақстанға қауіп төндіре ме? Ал дрондар болашақ соғыстардың басты қаруына айнала ма?
Осы және өзге де сұрақтарды саясаттанушы Руслан Мақсатпен талқылаймыз.
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