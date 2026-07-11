Ресейде суши мен ролл жегеннен кейін 19 адам уланып қалды

Жаппай улану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды, 12 адамның жағдайы орташа ауыр деп бағалануда.

11 Шілде 2026, 09:49
АВТОР
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pixabay.com 11 Шілде 2026, 09:49
11 Шілде 2026, 09:49
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Фото: pixabay.com

Мәскеу облысының Зарайск қаласында кафелердің біріне барғаннан кейін 19 адам тағамнан улану белгілерімен дәрігерлердің көмегіне жүгінді.

Тергеу органдарының мәліметінше, зардап шеккендер 9 және 10 шілде күндері ауруханаға түскен. Анықталғандай, олардың 16-сы бір қоғамдық тамақтану орнында болған. Зардап шеккендердің арасында жеті кәмелетке толмаған бала бар.

Уланғандардың айтуынша, денсаулықтары нашарламас бұрын суши мен ролл жеген. Барлығына қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Мәскеу облысының Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 12 науқастың жағдайы орташа ауыр деп бағаланған.

Жаппай улану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеушілер оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

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