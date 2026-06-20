Ресейде 10 жастағы бала жаттығу кезінде қайтыс болды
Сабақ барысында бала кенеттен есінен танып құлаған, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Бүгiн 2026, 20:55
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Бүгiн 2026, 20:55Бүгiн 2026, 20:55
172Фото: istockphoto.com
Ресейдің Воронеж облысында спорттық жаттығу кезінде жағдайы күрт нашарлаған 10 жастағы баланың өліміне байланысты тергеу жүргізіліп жатыр.
Өңірлік тергеу басқармасының мәліметінше, оқиға Семилуки қаласындағы муниципалдық спорт мекемесінде болған. Жаттығу барысында бала кенеттен есінен танып, құлап қалған.
Бала шұғыл түрде медициналық мекемеге жеткізілген. Дәрігерлер жүргізген реанимациялық шараларға қарамастан, оны аман алып қалу мүмкін болмаған.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеушілер баланың өліміне не себеп болғанын және оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.
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