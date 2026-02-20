Референдум: Әр адам білуі тиіс 5 нәрсе

2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда жаңа Конституция жобасына дауыс беру үшін республикалық референдум өтеді.

Бүгiн 2026, 17:07
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 17:07
Бүгiн 2026, 17:07
191
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда жаңа Конституция жобасына дауыс беру үшін республикалық референдум өтеді. Ел азаматтары өз таңдауларын жасай отырып, елдің құқықтық және саяси дамуына тікелей ықпал ету мүмкіндігіне ие болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ең оқылған:

Наверх