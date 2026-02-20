Референдум: Әр адам білуі тиіс 5 нәрсе
2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда жаңа Конституция жобасына дауыс беру үшін республикалық референдум өтеді.
2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда жаңа Конституция жобасына дауыс беру үшін республикалық референдум өтеді. Ел азаматтары өз таңдауларын жасай отырып, елдің құқықтық және саяси дамуына тікелей ықпал ету мүмкіндігіне ие болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
