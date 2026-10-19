Рамазан, Ораза және Құрбан айт: 2027 жылға арналған діни күндер кестесі белгілі болды
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2027 жылға арналған діни мерекелер мен маңызды даталардың күнтізбесін бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Күнтізбеге сәйкес, қасиетті Рамазан айы 8 ақпанда басталып, 9 наурызда Ораза айт мерекесімен аяқталады. Айдың ең маңызды түндерінің бірі – Қадір түні – 5 наурыздан 6 наурызға қараған түнге келеді.
2027 жылы Құрбан айт үш күн бойы – 16-18 мамыр аралығында аталып өтеді. Мереке алдындағы Арапа күні 15 мамырға сәйкес келеді.
Күнтізбеге мұсылмандар үшін басқа да маңызды даталар енгізілген:
-
Миғраж түні: 4 қаңтардан 5 қаңтарға қараған түн;
-
Бараат түні: 22 қаңтардан 23 қаңтарға қараған түн;
-
Ашура күні: 15 маусым;
-
Мәуліт мерекесі (Мұхаммед пайғамбардың туған күні): 14-15 тамыз;
-
Миғраж түнінің тағы бір датасы күнтізбеде 24 желтоқсаннан 25 желтоқсанға қараған түнге нұсқалған.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы діни мерекелердің даталары Айдың көрінуіне (фазасына) байланысты бір күнге ығысуы мүмкін екенін ескертті.
Салыстырмалы түрде айтсақ, 2026 жылы қасиетті Рамазан айы 19 ақпан мен 19 наурыз аралығында өтіп, Ораза айт 20 наурызда аталып өтеді.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Республика күніне орай қай өңірлерде халыққа ақша беріледі?
- Маңғыстауда жол апатына түскен араб елдерінен келген туристерге көмек көрсетілді
- Канададағы әскери базада ірі өрт шықты: зардап шеккендер бар
- Астанада биік шөптің арасында адасып кеткен екі бала табылды
- Алматыда жол бойынан гранаталар мен кесілген мылтық жасырылған орын табылды