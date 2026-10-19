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Рамазан, Ораза және Құрбан айт: 2027 жылға арналған діни күндер кестесі белгілі болды

19 Қазан 2026, 19:26
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев 19 Қазан 2026, 19:26
19 Қазан 2026, 19:26
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2027 жылға арналған діни мерекелер мен маңызды даталардың күнтізбесін бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Күнтізбеге сәйкес, қасиетті Рамазан айы 8 ақпанда басталып, 9 наурызда Ораза айт мерекесімен аяқталады. Айдың ең маңызды түндерінің бірі – Қадір түні – 5 наурыздан 6 наурызға қараған түнге келеді.

2027 жылы Құрбан айт үш күн бойы – 16-18 мамыр аралығында аталып өтеді. Мереке алдындағы Арапа күні 15 мамырға сәйкес келеді.

Күнтізбеге мұсылмандар үшін басқа да маңызды даталар енгізілген:

  • Миғраж түні: 4 қаңтардан 5 қаңтарға қараған түн;

  • Бараат түні: 22 қаңтардан 23 қаңтарға қараған түн;

  • Ашура күні: 15 маусым;

  • Мәуліт мерекесі (Мұхаммед пайғамбардың туған күні): 14-15 тамыз;

  • Миғраж түнінің тағы бір датасы күнтізбеде 24 желтоқсаннан 25 желтоқсанға қараған түнге нұсқалған.

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы діни мерекелердің даталары Айдың көрінуіне (фазасына) байланысты бір күнге ығысуы мүмкін екенін ескертті.

Салыстырмалы түрде айтсақ, 2026 жылы қасиетті Рамазан айы 19 ақпан мен 19 наурыз аралығында өтіп, Ораза айт 20 наурызда аталып өтеді.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿☪️ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (@muftyatkz)

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