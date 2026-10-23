Қытайдағы жойқын жер сілкінісі: Жүздеген үй қирап, адамдарды іздеу жұмыстары жалғасуда
Қытайдың Тибет автономиялық ауданында жойқын жер сілкінісінен кейін тірі қалғандарды іздеу жұмыстары жалғасуда.
Қытайдың Тибет автономиялық ауданында магнитудасы 7 болатын жойқын жер сілкінісінен кейін тірі қалғандарды іздеу-құтқару жұмыстары үздіксіз жүргізіліп жатыр. Кемінде 16 адам қаза тауып, тағы 54 адам түрлі жарақат алды. Жүздеген отбасы баспанасыз қалды, ал құтқарушыларға суық ауа райы, биік таулы аймақ пен жаңадан үйінділердің құлау қаупі төнген жағдайда жұмыс істеуге тура келуде.
AP агенттігінің Қытайдың мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарына сілтеме жасап хабарлауынша, жер сілкінісі 22 қазан кешке Лхасадан солтүстікке қарай орналасқан Нагчу қаласының төңірегінде болған.
Жүздеген үй қирады
Соңғы мәліметтер бойынша, кемінде 339 тұрғын үй қирап қалған. Билік өкілдері қайталанбалы жер асты дүмпулер жаңа қирауларға әкелуі мүмкін деп қауіптенеді.
Құлаған тастар да қосымша қауіп төндіруде. Тау жыныстарының сынықтары жолдардың бір бөлігін бұғаттап, құтқарушылардың зардап шеккен елді мекендерге жетуін қиындатты.
АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) мәліметінше, жер сілкінісі 22 қазанда жергілікті уақытпен сағат 22:33-те болған. Эпицентрі Нагчудан шығыс-солтүстік-шығысқа қарай шамамен 191 шақырым жерде, ошағы 18 шақырым тереңдікте орналасқан.
Негізгі жер сілкінісінен кейін мамандар магнитудасы 4,3-тен 5,2-ге дейін жететін кемінде жеті қайталанбалы дүмпуді дәлелдеді. Олардың ошақтары шамамен 10 шақырым тереңдікте болған.
Құтқарушылар әр үйді тексеріп жатыр
Іздеу-құтқару жұмыстарына жергілікті үш уезден бес мыңнан астам адам тартылды.
Жұмысты таулы жердің ерекшеліктері мен ауаның төмен температурасы қиындатып отыр.
Зардап шеккен аудандарға 2000-ға жуық құрама тұрғын конструкция, 3 400 шатыр және 2000 жиналмалы төсек жеткізілді. Тұрғындарға қолшамдар, жылы киімдер және басқа да ең қажетті бұйымдар таратылуда.
Уақытша шатырлы лагерьлер, соның ішінде мектептердің аумағында да орнатылып жатыр.
Жолдар жабылды, қар жауады деп күтілуде
Xinhua агенттігінің ақпараты бойынша, кейбір аудандарда жер сілкінісінен кейін байланыс үзілген. Жергілікті теміржол қызметтері шұғыл шаралар қабылдап, зардап шеккен аумақ арқылы пойыздардың қозғалысын тоқтатты.
Тас құлауына байланысты № 317 ұлттық автожолының бір бөлігін жабуға тура келді. Қазіргі уақытта жолмен тек шұғыл қызмет көліктеріне, құтқарушыларға және көмек жеткізетін көліктерге ғана өтуге рұқсат етілген. Мамандар жолды тас сынықтарынан тазартуда.
Жағдайды ауа райы одан әрі қиындатуы мүмкін. Таяудағы үш күн ішінде жер сілкінісі болған аймақта оқтын-оқтын қар жауады деп болжануда.
Қытай билігі құтқару жұмыстарын жеделдетуді тапсырды
ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин 23 қазан таңертең адамдарды құтқаруға және зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуге барлық қажетті күштерді бағыттауды бұйырды.
Билік өкілдері жер сілкінісінің салдарын бағалауды жалғастыруда. Құтқарушылар әлі де адамдар болуы мүмкін қираған үйлер мен жетуі қиын елді мекендерді тексеріп жатыр.
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