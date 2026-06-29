Қытайдағы 5,5 балдық жер сілкінісінен 13 адам зардап шекті
Қазіргі уақытта оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып, табиғи апаттың салдарын жою шаралары жүргізіліп жатыр.
Бүгiн 2026, 07:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:48Бүгiн 2026, 07:48
95Фото: istockphoto.com
Қытайдың Сычуань провинциясында болған 5,5 магнитудалы жер сілкінісінен 13 адам зардап шекті. Зардап шеккендердің барлығы жеңіл жарақат алып, ауруханаға жеткізілген.
Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, табиғи апаттан кейін 196 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Қаза тапқандар туралы мәлімет жоқ.
Жер сілкінісінің ошағы Гао уезіндегі Шахэ ауылы маңында, 6 шақырым тереңдікте тіркелген.
Қазіргі уақытта оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып, табиғи апаттың салдарын жою шаралары жүргізіліп жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығы жер сілкінісінің магнитудасын 5,2 деп бағалаған болатын. Эпицентрі Сюньчан қаласынан батысқа қарай 311 шақырым жерде орналасқан.
Ең оқылған:
- Маңғыстау тұрғындары шаңды құйынды видеоға түсіріп алды
- Алматы – Ташкент тас жолында мотор майын тиеген фура аударылып, өртеніп кетті
- Аптап ыстық және нөсер жаңбыр: Синоптиктер ескерту жасады
- Месси гол соғып, Аргентина әлем чемпионатындағы үшінші жеңісіне жетті
- Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны күрт өсті