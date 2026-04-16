Қытайда марқұмдармен қоштасу үшін цифрлық аватарлар қолданыла бастады
ҚХР билігі жерлеу саласында экологиялық таза әдістерді және цифрлық технологияларды енгізуді ілгерілетуде.
Қытайда марқұмдармен қоштасу тәсілдері өзгеріп жатыр. Дәстүрлі ритуалдар біртіндеп экологиялық тәжірибелермен және цифрлық технологиялармен толығуда. Жерлеу қызметі саласындағы наурыз айының соңында күшіне енген жаңа ережелер есте сақтаудың заманауи форматтарына көшуге септігін тигізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа-ға сілтеме жасап.
Жаңартылған нормаларға сәйкес, елде жерлеудің балама тәсілдері - теңізге, ағаштардың астына немесе «гүлді» форматтарды қолдану ынталандырылуда. Бүгінгі таңда Қытайдың 28 аймағы субсидиялар мен қолдау шаралары қарастырылған тиісті бағдарламаларды қабылдап үлгерді.
Зират орнына - теңіз
Экологиялық жерлеу рәсімдеріне сұраныс артып келеді. Мәселен, Яньтай қаласында 2015 жылдан бері 5 мыңнан астам адамның күлі теңізге шашылған, бұл мыңдаған шаршы метр жерді үнемдеуге мүмкіндік берді.
Ресми мәліметтер бойынша, 2025 жылы Қытайда 50 мыңнан астам теңізге жерлеу рәсімі өткізілген. Бұл бес жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 170%-ға артық.
Сонымен қатар, еске алу дәстүрлері де өзгеруде. Егер бұрын Цинмин мерекесінде ритуалдық қағаздарды өртеу әдетке айналса, бүгінде тірі гүлдер жиі қолданылады. Билік өкілдері мен мамандар мұндай тәсілдің қауіпсіз ғана емес, сонымен қатар экологиялық тұрғыдан тиімді екенін атап өтуде.
Қоштасу рәсімдеріндегі ЖИ (AI)
Технологиялық бағыт та қатар дамып келеді. Бірқатар аймақтарда қайтыс болған адамдардың цифрлық аватарларын жасау үшін жасанды интеллект қолданыла бастады.
Мамандар фотосуреттердің көмегімен адамның виртуалды бейнесін қалыптастырып, оның өмірі туралы қысқаметражды фильмдер дайындайды. Бұл туындылар қоштасу рәсімінде көрсетіледі. Сала өкілдерінің айтуынша, мұндай шешімдер туыстарына қайғыны жеңілдетуге және жақындарымен эмоционалды байланысты сақтап қалуға көмектеседі.
Құндылықтардың ауысуы
Сарапшылар Қытайдағы жерлеу саласының реформасы - бұл жай ғана ескі дәстүрлерден бас тарту емес, есте сақтаудың неғұрлым мағыналы және «экологиялық» формаларына біртіндеп көшу екенін айтады.
Негізгі назар сыртқы атрибутикадан ритуалдың мазмұнына аударылып жатыр, ал заманауи технологиялар адамдардың тарихын сақтаудың және қиын сәтте жақындарына қолдау көрсетудің құралына айналуда.
