Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қытайда әлемдегі алғашқы су асты деректер орталығы ашылды

Бүгiн, 06:42
139
Бөлісу:
Global Look Press
Фото: Global Look Press

Қытайдың оңтүстігінде әлемдегі алғашқы су астындағы деректер орталығы салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ South China Morning Post басылымына сілтеме жасап.

Жоба менеджері Пу Диннің айтуынша, салмағы 1000 тоннадан асатын деректер кабиналары теңіздің үлкен тереңдігінде орналасқан және су оларды салқындатуға мүмкіндік береді. Әрбір кабина су астында 35 метр қашықтықта орналасқан және деректері бар 400-ден 500-ге дейін серверді сақтай алатын 24 серверлік сөреден тұрады.

Жердегі деректер орталықтарымен салыстырғанда, су астындағы деректер орталықтары салқындату энергиясын тұтынуды азайтады, бұл операциялық шығындарды азайтуға көмектеседі, - деп түсіндірді ол.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Санитарлық авиация Риддерден сәбиді Өскеменге жеткізді
Келесі жаңалық
Қазақстан азық-түлік бағасын қалай ұстап тұр?
Өзгелердің жаңалығы