Қытайда әлемдегі алғашқы су асты деректер орталығы ашылды

Қытайдың оңтүстігінде әлемдегі алғашқы су астындағы деректер орталығы салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ South China Morning Post басылымына сілтеме жасап.
Жоба менеджері Пу Диннің айтуынша, салмағы 1000 тоннадан асатын деректер кабиналары теңіздің үлкен тереңдігінде орналасқан және су оларды салқындатуға мүмкіндік береді. Әрбір кабина су астында 35 метр қашықтықта орналасқан және деректері бар 400-ден 500-ге дейін серверді сақтай алатын 24 серверлік сөреден тұрады.
Жердегі деректер орталықтарымен салыстырғанда, су астындағы деректер орталықтары салқындату энергиясын тұтынуды азайтады, бұл операциялық шығындарды азайтуға көмектеседі, - деп түсіндірді ол.