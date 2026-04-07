Қытай жұмыстан босатылған қызметкерлерге цифрлық балама жасай бастады
Қызметкерлерді Colleague Skill атты ЖИ-агенттің көмегімен алмастырады.
Бүгiн 2026, 06:16
БӨЛІСУ
Фото: canva
Қытайда жұмыстан босатылған қызметкерлерге цифрлық балама жасай бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Frankmedia-ға сілтеме жасап.
Қызметкерлерді Colleague Skill атты ЖИ-агенттің көмегімен алмастырады. Жүйе нақты адамның іскерлік хат алмасуы, хабарламалар скриншоттары, жұмыс жобалары мен құжаттамасы негізінде оқытылады. Нәтижесінде жасалған ЖИ-егіз тіпті адамның қарым-қатынас стилін де қайталай алады.
Соның салдарынан көптеген қызметкерлер алдымен өздерінің барлық жұмыс процестері мен шешім қабылдау логикасын мүмкіндігінше егжей-тегжейлі сипаттап беруді сұрағанына шағымданған. Кейін жұмыстан босатылған соң, олардың қызметтік міндеттері ЖИ-көмекшілерге берілген.
