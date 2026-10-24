Қытай Жерді бақылауға арналған жерсеріктерді орбитаға шығарды

Жерсеріктер табиғи ресурстарды зерттеуге, егін өнімділігін бағалауға және табиғи апаттардың алдын алуға арналған.

24 Қазан 2026, 18:48
АВТОР
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Синьхуа 24 Қазан 2026, 18:48
24 Қазан 2026, 18:48
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Фото: Синьхуа

Қытай Жердің қашықтан зондтауына арналған жерсеріктердің екі тобын орбитаға сәтті шығарды. Олар табиғи ресурстарды зерттеуге, егін өнімділігін бағалауға және табиғи апаттардың алдын алуға арналған.

«Синьхуа» агенттігінің мәліметінше, «Яогань-53» тобының 07–09 нөмірлі жерсеріктері және «Яогань-56» тобының 19–21 нөмірлі жерсеріктері Астана уақытымен сағат 06:25-те (Бейжің уақытымен 03:25-те) «Чанчжэн-4Б» (Long March-4B) зымыран тасығышының көмегімен ұшырылды. Жерсеріктер жоспарланған орбиталарына сәтті шықты.

Бұл жерсеріктер негізінен ғылыми эксперименттер жүргізуге, жер мен табиғи ресурстарды зерттеуге, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін бағалауға, сондай-ақ табиғи апаттардың алдын алуға және олардың салдарын азайтуға арналған.

Бұл ұшыру «Чанчжэн» («Ұлы жорық») сериясындағы зымыран тасығыштар үшін 673-миссия болды.

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