Қытай көлігін алған қазақстандықтарға неге миллиондап салық есептеліп жатыр?
BYD көліктеріне қатысты дау «сұр импорт», кедендік рәсімдеу және гибридтерді жіктеу мәселесін қайта күн тәртібіне шығарды.
Қазақстанда Қытайдан әкелінген BYD гибрид көліктеріне қатысты дау күшейді. Әлеуметтік желіде есепшоттардың бұғатталғаны, көлік иелеріне ірі көлемде қосымша салық есептелгені туралы ақпарат тарады. Осыдан кейін Мемлекеттік кірістер комитеті ресми түсініктеме беріп, жаппай бұғаттау болмағанын мәлімдеді.
Алайда мәселе мұнымен біткен жоқ. Сарапшылардың айтуынша, бұл жағдай Қазақстандағы «сұр импорт» жүйесінің әлсіз тұстарын, кедендік рәсімдеу кезіндегі қайшылықтарды және гибрид көліктерге қатысты заңнаманың толық реттелмегенін көрсетіп отыр. BAQ.KZ тілшісі мәселенің мән-жайын сарапшылармен бірге талдап көрді.
Салық органдары не дейді?
Қазақстанның Мемлекеттік кірістер комитеті Қытайдан BYD гибрид көліктерін импорттаған компаниялардың банк есепшоттары жаппай бұғатталды деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеді.
Ведомство мәліметінше, кедендік декларациялау кезінде дұрыс емес ақпарат көрсеткен сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына заңбұзушылық туралы хабарламалар жіберілген. Әңгіме 450 импорттаушы рәсімдеген 623 көлік туралы болып отыр.
Қолданыстағы заңнама аясында банк есепшоттары бойынша шығыс операцияларын шектеу шаралары тек 45 заңды тұлға мен жеке кәсіпкерге қатысты қолданылды, - деп мәлімдеді комитеттен.
МКК түсіндіруінше, тексерулерге гибрид көліктердің электрқозғалтқышындағы «30 минуттық қуат көрсеткішін» төмендетіп көрсету жағдайлары себеп болған. Бұл кей импорттаушыларға кедендік баж салығынан босатылуға мүмкіндік берген.
Енді мәліметтердің дұрыстығы BYD маркасының ресми өкілі ұсынған зауыттық техникалық сипаттамалар арқылы тексеріліп жатыр.
«Бұл тек BYD мәселесі емес»
Қазақстан Автокөлік одағының президенті Анар Мақашева бұл жағдай тек бір брендке қатысты мәселе емес екенін айтады. Оның сөзінше, түйткіл гибрид көліктерді кедендік рәсімдеу тәсілінен шыққан.
Қазіргі тексерулердің негізгі себебі нақты BYD брендіне емес, гибрид көліктерді кедендік рәсімдеудің ерекшеліктеріне байланысты. Кей жағдайларда гибрид көліктер электромобиль ретінде рәсімделіп, соның салдарынан сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы (СЭҚ ТН) кодтары дұрыс көрсетілмеген және кедендік төлемдер мен салықтар қате есептелген. Осыған байланысты мемлекеттік органдар кедендік рәсімдеудің дұрыстығын тексеріп, кейбір жағдайда қосымша кедендік төлемдерді есептеп жатыр, – дейді ол.
Анар Мақашеваның айтуынша, бұл көлік иелерін жаппай жазалау емес, заңнама мен кеден рәсімдерінің сақталуын тексеру шарасы.
Сонымен қатар ол қарапайым көлік иелеріне ең үлкен қауіп «сұр импорт» кезінде туындайтынын атап өтті. Әсіресе көлік Қазақстан аумағында сатып алынғанымен, барлық кедендік құжат сатып алушының атына рәсімделетін схемалар күмән туғызады.
Мұндай тәсілдер көбіне “сұр импорт” санатына жатады. Бұдан бөлек, азаматтар шетелден көлік сатып алғанда оның кепілде, лизингте немесе басқа мемлекетте іздеуде жүруі сияқты тәуекелдерге де тап болуы мүмкін, – дейді Автокөлік одағының басшысы.
«Таксистер бекер таңдап отырған жоқ»
Авто сарапшы Алексей Алексеевнің айтуынша, қытайлық гибрид және электр көліктеріне сұраныстың күрт өсуі кездейсоқ емес.
Адамдар бұл көліктердің тиімді екенін түсінді. Біріншіден – бағасы қолжетімді. Екіншіден – пайдалану шығыны аз. Қазір көптеген такси қызметтері қытайлық электромобильдерді пайдаланып жүр. Өйткені олар үнемді, жайлы әрі сенімді. Таксистердің таңдауының өзі – жақсы көрсеткіш. Бұл көліктің шынымен де проблема туғызбайтынын білдіреді, – дейді сарапшы.
Оның сөзінше, Қазақстан нарығында ресми дилерлерден бөлек, көлікті Қытайдан бейресми жолмен әкелетін делдалдар көбейген. Мәселенің басы да осы тұстан басталады.
Адам көлікті автосалоннан алмайды. Көлік алдымен Қытай азаматының атына рәсімделеді. Қазақстандағы компания тек қытайлық сатушы мен жергілікті сатып алушыны байланыстыратын делдал ретінде әрекет етеді. Нәтижесінде көлік Қазақстанға келгенде заң жүзінде қолданылған көлік санатына өтіп кетеді. Ал делдал компания өз комиссиясын алып, шетте қалады, – дейді Алексей Алексеев.
Гибрид пе, әлде электромобиль ме?
Даудың негізгі бөлігі гибрид көліктерді қалай жіктеу керек деген сұраққа тіреліп отыр.
Сарапшылардың айтуынша, мәселе «30 минуттық қуат индикаторы» деп аталатын техникалық көрсеткіштен шыққан. Егер электр қозғалтқышының қуаты бензин қозғалтқышынан жоғары болса, кей жағдайда көлік электромобиль ретінде рәсімделген.
Алайда Алексей Алексеев мұндай тәсілдің өзі даулы екенін айтады.
Негізі гибрид көлік бәрібір гибрид болып қала береді. Онда әрі бензин қозғалтқышы, әрі электр жүйесі бар. Сондықтан мұнда қай қозғалтқыш қуатты деген ереже қолданылмауы керек. Ең бастысы – ол гибрид пе, жоқ па, соны анықтау, – дейді сарапшы.
Оның пікірінше, дәл осы техникалық қайшылықтар кейін қосымша төлемдер мен дауларға алып келген.
«Заңның кері күші болмауы керек»
Сарапшыларды алаңдатып отырған тағы бір мәселе – көлік рәсімделіп, барлық төлем төленгеннен кейін қайтадан қосымша қаржы талап етілуі.
Алексей Алексеев мұны әділетсіз шешім деп санайды.
Адам көлікті белгілі бір бағаға сатып алды. Сол сәтте қанша салық есептелсе, соны төледі. Кейін мемлекет өз ішіндегі қателіктерді түзетеміз деп, азаматтан қайта ақша сұрамауы керек. Мемлекет сатып алудың заңды әрі ашық екеніне кепілдік беруге тиіс, – дейді ол.
Сарапшының айтуынша, заңның кері күші жүрмеуі керек деген нақты қағида енгізілмесе, мұндай жағдайлар қайталана береді.
Нарыққа әсер ете ме?
Мамандардың пікірінше, қазіргі жағдай қытай көліктеріне деген сұранысты айтарлықтай төмендете қоймайды.
Анар Мақашева қытай брендтері әлі де баға мен технология жағынан бәсекеге қабілетті екенін айтады. Сондықтан халық оларға қызығушылық таныта береді. Бірақ сатып алушылар құжаттың заңдық тазалығына көбірек мән бере бастауы мүмкін.
Ал Алексей Алексеевтің сөзінше, егер ресми дилер мен «сұр нарықтағы» баға айырмашылығы үлкен болып қала берсе, адамдар тәуекелге қарамастан бейресми нарықты таңдай береді.
Бұл – әлі толық қалыптаспаған жас нарық. Қытай көліктері Қазақстанға енді ғана жаппай келе бастады. Жаңа брендтер, жаңа модельдер көбейеді. Сондықтан мұндай коллизиялар әзірге бола береді, – деп пайымдады сарапшы.
Сарапшылардың пікірінше, Қазақстандағы гибрид және электромобиль нарығы әлі де нақты әрі түсінікті ережелерді қажет етеді. Әйтпесе бүгін заңды саналған рәсім ертең дауға айналып шыға келуі мүмкін.
