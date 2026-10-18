Құтқарушылар Балқаш көлінен екі балықшыны құтқарды
Оларға медициналық көмек қажет болмады.
18 Қазан 2026, 22:24
БӨЛІСУ
18 Қазан 2026, 22:2418 Қазан 2026, 22:24
199Фото: Скриншот
Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында, Мыңарал ауылы маңындағы Балқаш көлінде екі балықшы құтқарылды.
Олар жағадан шамамен 15 шақырым қашықтықта қайықпен жүзіп жүрген. Алайда қозғалтқыш істен шығып, балықшылар өздігінен жағаға жете алмаған.
Құтқарушылар екі азаматты эвакуациялап, жағалауға жеткізді. Оларға медициналық көмек қажет болмады.
Құтқарушылар суға шығар алдында қайық пен қозғалтқыштың жарамдылығын тексеріп, құтқару кеудешесін киіп, байланыс құралдарын алып жүруге кеңес береді.
Ең оқылған:
- Трамп Ақ үйдің баспасөз хатшысын тағайындалғаннан кейін бес күн өткен соң жұмыстан шығарды
- Алматыда медициналық анықтамаларды жалған беру деректері тексеріледі
- V Азия Пара ойындары қарсаңында Жапонияда Қазақстанның туы көтерілді
- Қырғызстанда валюта айырбастау кезінде клиенттерді тексеру талаптары күшейтілді
- Мүфтият 2027 жылға арналған діни күндер кестесін жариялады