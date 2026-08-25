Құрылтай сайлауы: ОСК мандаттардың қалай бөлінгенін айтты

Депутаттық мандаттардың басым бөлігі қай партияға тиесілі болғанын ақпараттан оқи аласыз.

25 Тамыз 2026, 12:41
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Олжас Адай 25 Тамыз 2026, 12:41
25 Тамыз 2026, 12:41
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Олжас Адай

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай сайлауының қорытындысы бойынша депутаттық мандаттардың партиялар арасында қалай бөлінгенін жариялады, деп хабарлайды BAQKZ тілшісі.

Сайлау қорытындысына сәйкес:

* «Әділет» партиясы – 110 мандат;
* Қазақстанның жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы – 8 мандат;
* «Ауыл» партиясы – 10 мандат;
* Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы – 8 мандат;
* Respublica партиясы – 9 мандат.

Осылайша, депутаттық мандаттардың басым бөлігі «Әділет» партиясына тиесілі болды.

Бұған дейін Құрылтай сайлауының соңғы қорытындысы жарияланғанын хабарладық. 23 тамызда Құрылтай сайлауына қатысқан сайлаушылардың жалпы саны 12 623 289 адам болды.

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