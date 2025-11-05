Құлсарыда автоцистерна өртеніп, 1 адамды күйік шалды

Атырау облысы Құлсары қаласындағы жанармай бекетінде автоцистерна өртенді. Салдарынан бекет қызметкерінің қолын 7% күйік шалып, ауруханаға жеткізілді. Қазір өрттің себебін анықтау жұмыстары жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқыс жағдай 4 қараша күні кешкі уақытта болған. Құлсары-Теңіз тас жолы бойында орналасқан «Промгаз» жанармай бекетіне сұйық отын әкелген көліктің түтігі жанармайды құю кезінде кенет өртеніп, автоцистернаның артқы екі дөңгелегі де жанған. Сұйық отынды құйып жатқан бекет қызметкерінің қолы күйіп, жедел түрде ауруханаға жеткізілген. Қызыл жалын тұтанған жерге төтеншеліктер дереу жеткен. Сөйтіп 30 тонна жанармайы бар автоцистерна өртін сөндіріп, жойқын жарылыстың алдын алды.
Шақырту түскен бойда ТЖД 4 бірлік негізгі өрт сөндіру автокөлігі мен 16 жеке құрам жұмылдырылды. Оқиға орнына жеткен кезде жүк көлігінің артқы дөңгелектері өртеніп жатқаны анықталды. Өрт сағат 16:50-де оқшауланып, 16:56-да толық сөндірілді. Жанар-жағармай бекетінің қызметкерлеріне өрт қауіпсіздігі бойынша қосымша нұсқамалар жүргізілді. Облыстық ТЖД қызметкерлері оқиға орнына уақытында жетіп, өртті сөндіру жұмыстарын сапалы әрі тиімді атқарды, - дейді Атырау облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру басқармасы бастығының орынбасары Аслан Закраилов.
Еске салсақ, биыл мамыр айында ғана дәл осы Құлсары қаласында «Ниет» жанармай бекеті жарылып, салдарынан 2 адам қаза тапты. Одан бөлек 16 адам зардап шегіп, ауруханаға жеткізілді. Қазір бұл жағдай бойынша әлі тергеу жүріп жатыр.
Осы қайғылы жағдайдан кейін төтеншеліктер облыстағы жанармай бекеттерін жаппай тексерген болатын. Денінен кемшілік анықталғасын, жою туралы нұсқама беріліпті. Ал 3 бекетті уақытша жабу туралы шешім шығарылған. Оның бірі Атырау облысындағы 8-інші ауылда, екіншісі Құлсары қаласында және тағы бірі Теңіз қалашығында.
Жоспардан тыс тексерістің нәтижесінде жалпы сомасы 412 860 теңге әкімшілік айыппұл салынып, өндірілді. Тексеріс барысында ең жиі кездесетін бұзушылықтар ол, қауіпті өндірістік объекті құрылысына жобалық құжаттаманың болмауы мен әлеуметтік құрылыс нысандарымен минималды арақашықтықтың сақталмауына қатысты екен.
ТЖД мәліметінше, облыс көлемінде 41 субъекті автокөлікке жанармай және стационарлық автомобильге газ құю станциялары қызметтерін жүзеге асырып келеді. Қазіргі уақытта департаментке 218 бірлікте қысыммен жұмыс істейтін жабдық есепке қойылған.
Мамыр айында «Ниет ЛТД» бекетінде жарылыс болған соң, барлық облыс бойынша станциларда тексеріс жүргізілді. Тексеріс барысында бірнеше заңбұзушылықтар анықталды. Соған сай хаттамалар толтырылды. 3 мекемеге азаматтық қорғау туралы заңға сәйкес кәсібін уақытша тоқтату бойынша нұсқама берілді. Қалғандары кемшіліктерін жою бойынша жұмыс жүргізді. Қалада тексеріс жүргізіледі деген кей жанармай бекеттері өз кемшіліктерін біліп, олар да алдын ала жұмыстарын тоқтатқан кемшіліктерін жою мақсатында. Мына жағдай болған «Промгаз» бекетінің өзінен де кемшілік анықталған болатын. Маусым айында тексеріс жүргізіліп, бұзушылықтар бары көрінді. Кәсіпкерлік кодекстке сәйкес олар заңбұзышылықты жою мерзімін ұзартты. Оларда кейбір құжаттары толық емес. Онымен қатар орналасқан жерлері, яғни жолмен арақашықтығы заңға сәйкес емес, - дейді Облыстық ТЖД Өнеркәсіптік қауіпсіздік басқармасының бастығы Арқалық Алпамыс.
Әзірге жанармай бекетінде болған фактіге қатысты төтеншеліктер жұмыс жүргізіп жатыр. Кейін оны полиция қызметкерлеріне тапсырады.
Жалпы 2024 жылы облыс бойынша 247 өрт болған. Жыл басынан бері 272 оқиға тіркеліпті. Статистика 2025 жылы өрттің әлдеқайда көбейгенін көрсетеді. Атап айтқанда биыл 151 өрт тұрғын-үй секторында, 55 дерек автокөлікте және орман дала өрті бойынша 17 факті, сонымен қатар өзге нысандарда 49 өрт оқиғасы орын алған. Төтеншеліктер жыл сайынғы профилактикалық жұмысты үздіксіз жүргізіп жатыр.
2025 жылы облыс бойынша осал топқа жататын 1684 тұрғын үй анықталып, қазіргі таңда түгелдей араланды. Жергілікті атқарушы органдар, полиция қызметкерлері, жастар орталығы мүшелері мен өзге тұлғалар атсалысып, профилактика өткізді. Рейдтік іс-шаралар арқасында 74 түтін және газ дабыл қаққыштар қондырылды. Қазіргі уақытта 5298 үй араланып, түсіндірме жұмыстары өткізілді. Сондай-ақ, «Көмек қолы» акциясы да жүргізіліп, 9 жалғыз басты қарттың үйлерінің түтін мұржалары тазартылып, газ жабдықтары тексерілді, - Облыстық ТЖД Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Бағдат Абдуллин.
Рейдтік шаралар әлі де жалғасып жатыр. ТЖД өкілдері қауіпсіздік шаралары туралы ескертпелерді БАҚ беттері арқылы және смс хабарламалармен де таратып жатыр.