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  • Қазыбек Қалмағамбетов грек-рим күресінен U20 чемпионатында топ жарды

Қазыбек Қалмағамбетов грек-рим күресінен U20 чемпионатында топ жарды

Отандасымыз финалда Беларусь өкілі Михаил Марковскийді 13-7 есебімен жеңіп, алтыннан алқа тақты.

19 Тамыз 2026, 07:53
АВТОР
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ҰОК 19 Тамыз 2026, 07:53
19 Тамыз 2026, 07:53
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Фото: ҰОК
Қазақстан күрес түрлерінен Словакияның Братислава қаласында өтіп жатқан U20 әлем чемпионатында алғашқы медаліне қол жеткізді.

Қазыбек Қалмағамбетов грек-рим күресінен 67 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді.

Отандасымыз финалда Беларусь өкілі Михаил Марковскийді 13-7 есебімен жеңіп, алтыннан алқа тақты.

Осылайша ұлттық құраманың қоржынында бір жүлде бар.

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