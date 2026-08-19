Қазыбек Қалмағамбетов грек-рим күресінен U20 чемпионатында топ жарды
Отандасымыз финалда Беларусь өкілі Михаил Марковскийді 13-7 есебімен жеңіп, алтыннан алқа тақты.
19 Тамыз 2026, 07:53
БӨЛІСУ
19 Тамыз 2026, 07:5319 Тамыз 2026, 07:53
80Фото: ҰОК
Қазақстан күрес түрлерінен Словакияның Братислава қаласында өтіп жатқан U20 әлем чемпионатында алғашқы медаліне қол жеткізді.
Қазыбек Қалмағамбетов грек-рим күресінен 67 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді.
Отандасымыз финалда Беларусь өкілі Михаил Марковскийді 13-7 есебімен жеңіп, алтыннан алқа тақты.
Осылайша ұлттық құраманың қоржынында бір жүлде бар.
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