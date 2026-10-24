Қазгидромет 24 қазанда төрт қалада қолайсыз метеорологиялық жағдай болатынын ескертті
Мамандар тұрғындарды ауа сапасына қатысты ескертулерге назар аударып, денсаулығын қорғау үшін тиісті сақтық шараларын сақтауға шақырады.
24 қазанда Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Мамандар тұрғындарға сыртқа шығу мен жол жүруді жоспарлау кезінде ауа райы факторларын ескеруге кеңес береді.
Синоптиктердің болжамы бойынша, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Ақтөбе мен Алматы қалаларында, сондай-ақ түнгі уақытта Астана мен Көкшетауда күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар дегеніміз – желсіздік, желдің баяу соғуы, тұман және температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал етеді.
Соның салдарынан елді мекендерде ауа сапасы нашарлап, бұл адам денсаулығына кері әсер етуі мүмкін. Ауаның ластану деңгейіне желдің бағыты мен жылдамдығы, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы және температура сияқты факторлар әсер етеді.
Мамандар қандай кеңес береді?
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде мамандар мынадай сақтық шараларын ұсынады:
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Таза ауада болу уақытын қысқарту. Әсіресе автожолдар мен ластану көздеріне жақын жерлерде ұзақ жүрмеген жөн. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуендеуден бас тарту ұсынылады.
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Созылмалы аурулары бар адамдар сақ болғаны жөн. Өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулармен ауыратындар сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.
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Дене жүктемесін шектеу. Ашық ауада қарқынды жаттығулар жасамаған дұрыс. Дене шынықтыру мен спортпен жабық спорт кешендерінде айналысу ұсынылады.
Мамандар тұрғындарды ауа сапасына қатысты ескертулерге назар аударып, денсаулығын қорғау үшін тиісті сақтық шараларын сақтауға шақырады.
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