Сауда кәсіпорындары Республика күніне орай арнайы ұсыныстар әзірледі
Қазақстанда Республика күніне орай ұйымдастырылған Republic Day және Bereke Fest республикалық акциялары жалғасуда. Қазіргі таңда Republic Day акциясына 232 сауда-ойын-сауық орталығы, сауда орталығы мен сауда үйі қосылды. Ал Bereke Fest акциясына 417 сауда желісі қатысуда.
Акцияларға дайындық алдын ала басталды. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі жергілікті атқарушы органдармен және аумақтық департаменттермен бірлесіп, сауда ұйымдарымен үйлестіру жұмыстарын жүргізді, ұйымдастыру мәселелерін пысықтап, қатысушылардың өзара іс-қимылын қамтамасыз етті.
Бастамаға отандық өндірушілер мен сауда кәсіпорындары да қосылып, сатып алушыларға арнайы ұсыныстар дайындады.
«Республика күні - баршамыз үшін маңызды мереке. Қазақстандық бренд ретінде біз акцияны қуана қолдадық. Мерекеге орай тауарлардың жекелеген түрлеріне 20% жеңілдік белгіледік»,- деді MSQ дүкенінің директоры Ғазиза Алданова.
Еске салайық, екі акция аясында еліміздің барлық өңірінде тауарлардың жекелеген санаттарына 50%-ға дейін жеңілдік қарастырылған.
«Анвар» сауда желісінің менеджері Еркежан Мұхамадиеваның айтуынша, сатып алушылар сүт өнімдеріне, жармалар мен көкөністерге қызығушылық танытуда.
«Біз акцияға бір ай бойы дайындалдық. Серіктестерімізбен бірлесіп, бірқатар тауарды белгіледік. Сөрелердегі тауарлар азая бастаған сайын оны жедел толықтырып отырамыз. Акцияға қатысатын тауарлар Bereke Fest арнайы жапсырмасымен белгіленген»,- деді супермаркет директоры Жұлдыз Есімбетова.
Акциялар халыққа Республика күнін мерекелеу кезеңінде түрлі тауарларды арнайы ұсыныстармен сатып алуға мүмкіндік береді. Ал сауда ұйымдары үшін қосымша тұтынушы тартып, сұранысты қанағаттандырып және тауар айналымын күшейтуге бағытталған.
Republic Day және Bereke Fest республикалық акциялары 2026 жылғы 27 қазанға дейін жалғасады.
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