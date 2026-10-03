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  • Қазақстандық таэквондошы Самирхон Абабакиров Азия ойындарының ширек финалына шықты

Қазақстандық таэквондошы Самирхон Абабакиров Азия ойындарының ширек финалына шықты

68 келіге дейінгі салмақта қазақстандық спортшы Вьетнам өкілін жеңді.

3 Қазан 2026, 09:44
АВТОР
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ҚР ҰОК 3 Қазан 2026, 09:44
3 Қазан 2026, 09:44
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Фото: ҚР ҰОК

Қазақстандық таэквондошы Самирхон Абабакиров Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарының ширек финалына жолдама алды.

68 келіге дейінгі салмақтағы 1/8 финалда Қазақстан өкілі Вьетнам спортшысы Ле Туанмен кездесті. Абабакиров қарсыласын раундтар қорытындысы бойынша 2:0 есебімен жеңді.

Ширек финалда қазақстандық спортшы Оңтүстік Корея өкілі Мун Джинхомен кездеседі.

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