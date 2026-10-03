Қазақстандық таэквондошы Самирхон Абабакиров Азия ойындарының ширек финалына шықты
68 келіге дейінгі салмақта қазақстандық спортшы Вьетнам өкілін жеңді.
3 Қазан 2026, 09:44
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3 Қазан 2026, 09:443 Қазан 2026, 09:44
272Фото: ҚР ҰОК
Қазақстандық таэквондошы Самирхон Абабакиров Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарының ширек финалына жолдама алды.
68 келіге дейінгі салмақтағы 1/8 финалда Қазақстан өкілі Вьетнам спортшысы Ле Туанмен кездесті. Абабакиров қарсыласын раундтар қорытындысы бойынша 2:0 есебімен жеңді.
Ширек финалда қазақстандық спортшы Оңтүстік Корея өкілі Мун Джинхомен кездеседі.
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