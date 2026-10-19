Қазақстандық оқушылар күзгі каникулға қашан шығады?

19 Қазан 2026, 17:45
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Мади Искаков 19 Қазан 2026, 17:45
19 Қазан 2026, 17:45
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Мади Искаков

Қазақстандық оқушылардың күзгі демалысы 26 қазанда басталып, 1 қарашаға дейін жалғасады. Оқушылар жеті күн демалады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі 2026/2027 оқу жылындағы оқушылардың демалыс кезеңдерін бекітті.

Бірінші тоқсан сегіз оқу аптасына созылады. Күзгі каникул 26 қазан мен 1 қараша аралығында өтеді.

Қалған тоқсандар бойынша:

* Екінші тоқсан: 8 оқу аптасы. Қысқы демалыс 2026 жылғы 28 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін жалғасады. Демалыс ұзақтығы – 14 күн.
* Үшінші тоқсан: 10 оқу аптасы. Көктемгі демалыс 2027 жылғы 22-28 наурыз аралығында өтеді. Оқушылар жеті күн демалады.
* Төртінші тоқсан: 8 оқу аптасы. Оқу жылы 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

Бұдан бөлек, бірінші сынып оқушыларына 2027 жылғы 8-14 ақпан аралығында жеті күндік қосымша демалыс беріледі.

Министрлік 9 (10) және 11 (12) сынып оқушыларының қорытынды аттестаттау мерзімдерін де бекітті.

Жаңа оқу жылы 2026 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

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