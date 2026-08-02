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  • Қазақстандық оқушылар халықаралық лингвистика олимпиадасында тарихи жетістікке жетті

Қазақстандық оқушылар халықаралық лингвистика олимпиадасында тарихи жетістікке жетті

Жас дарындар бірнеше жүлдені жеңіп алды.

2 Тамыз 2026, 18:07
АВТОР
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Оқу-ағарту министрлігі 2 Тамыз 2026, 18:07
2 Тамыз 2026, 18:07
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Фото: Оқу-ағарту министрлігі

Қазақстан құрамасының төрт мүшесі де жоғары нәтиже көрсетіп, бір қола медаль мен үш Құрмет грамотасын жеңіп алды.

Қола медаль иегері:

  • Шыңғыс Қарасаев – Орал қаласындағы жаратылыстану-математика бағытындағы NIS-тің 12-сынып оқушысы.

Құрмет грамотасының иегерлері:

  • Рамазан Бұтантаев – Маңғыстау облысы Ақтау қалалық білім бөлімінің мамандандырылған ІТ-лицейінің 11-сынып оқушысы;
  • Аслан Әжібаев – Павлодар қаласындағы жаратылыстану-математика бағытындағы NIS-тің 12-сынып оқушысы;
  • Кирилл Тургумбаев – Қостанай облысы Жітіқара ауданы білім бөлімінің Абай атындағы мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы.

Осылайша, Қазақстан құрамасының Халықаралық лингвистика олимпиадасына қатысу тарихында алғаш рет команданың барлық мүшесі жүлдеге ие болды.

Құраманы Ягеллон университетінің студенті Дана Еркінқызы Оспанова бастап барды.

Олимпиадалық лингвистика – елімізде енді ғана қарқын алып келе жатқан жаңа бағыттардың бірі. Бұл нәтиже қазақстандық оқушылардың осы саладағы әлеуетінің жоғары екенін көрсетті.

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