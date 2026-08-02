Қазақстандық оқушылар халықаралық лингвистика олимпиадасында тарихи жетістікке жетті
Жас дарындар бірнеше жүлдені жеңіп алды.
2 Тамыз 2026, 18:07
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