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Қазақстандық оқушы әлемнің үздік жас бағдарламашыларының бестігіне енді

12-сынып оқушысы әлемдегі үздік бес жас бағдарламашының қатарына енді

25 Тамыз 2026, 14:45
АВТОР
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gov.kz 25 Тамыз 2026, 14:45
25 Тамыз 2026, 14:45
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Фото: gov.kz

Ташкент қаласында 92 елден 375 оқушы қатысқан Информатикадан халықаралық IOI 2026 олимпиадасы аяқталды.

Қазақстан құрамасының төрт мүшесі де жүлде иеленді. Ұлттық құрама 1 алтын және 3 күміс медаль жеңіп алып, әлемдік командалық есепте 10-орынға ие болды. Бұл - Қазақстан құрамасының олимпиада тарихындағы үздік нәтижелерінің бірі.

Астана қаласындағы «Spectrum» халықаралық мектебінің 12-сынып оқушысы Максим Цой алтын медаль жеңіп алып, әлемдік жеке есепте 5-орын иеленді. Осылайша ол әлемдегі үздік бес жас бағдарламашының қатарына енді.


Күміс медаль иегерлері:

Алдияр Сейтбай - Астана қаласындағы дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;

Мансур Мамадахунов - Қызылорда облысындағы дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;

Асқар Әкежан - Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы NIS-тің 12-сынып оқушысы.


Қазақстан құрама жетекшілері:

Сатылханов Темірлан – Astana IT University бас жаттықтырушысы;

Қуанышбай Айбар – International University of Information Technology синьор-лекторы.

2025 жылы қазақстандық оқушылар 3 күміс және 1 қола медаль жеңіп алып, әлемдік командалық есепте 14-орын иеленген болатын. Биыл ұлттық құрама өз нәтижесін төрт сатыға жақсартты.

Қазақстандық оқушылар Информатикадан халықаралық олимпиадаға қатысқан жылдар ішінде барлығы 79 медаль жеңіп алды.

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