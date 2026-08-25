Қазақстандық оқушы әлемнің үздік жас бағдарламашыларының бестігіне енді
12-сынып оқушысы әлемдегі үздік бес жас бағдарламашының қатарына енді
Ташкент қаласында 92 елден 375 оқушы қатысқан Информатикадан халықаралық IOI 2026 олимпиадасы аяқталды.
Қазақстан құрамасының төрт мүшесі де жүлде иеленді. Ұлттық құрама 1 алтын және 3 күміс медаль жеңіп алып, әлемдік командалық есепте 10-орынға ие болды. Бұл - Қазақстан құрамасының олимпиада тарихындағы үздік нәтижелерінің бірі.
Астана қаласындағы «Spectrum» халықаралық мектебінің 12-сынып оқушысы Максим Цой алтын медаль жеңіп алып, әлемдік жеке есепте 5-орын иеленді. Осылайша ол әлемдегі үздік бес жас бағдарламашының қатарына енді.
Күміс медаль иегерлері:
Алдияр Сейтбай - Астана қаласындағы дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;
Мансур Мамадахунов - Қызылорда облысындағы дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» мамандандырылған лицей-интернатының 11-сынып оқушысы;
Асқар Әкежан - Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы NIS-тің 12-сынып оқушысы.
Қазақстан құрама жетекшілері:
Сатылханов Темірлан – Astana IT University бас жаттықтырушысы;
Қуанышбай Айбар – International University of Information Technology синьор-лекторы.
2025 жылы қазақстандық оқушылар 3 күміс және 1 қола медаль жеңіп алып, әлемдік командалық есепте 14-орын иеленген болатын. Биыл ұлттық құрама өз нәтижесін төрт сатыға жақсартты.
Қазақстандық оқушылар Информатикадан халықаралық олимпиадаға қатысқан жылдар ішінде барлығы 79 медаль жеңіп алды.
Ең оқылған:
- Педагогтерді аттестаттау тәртібі өзгереді: Мұғалімдер 1 қыркүйектен бастап нені білуі керек?
- 42 градус ыстық, жел, жаңбыр: сейсенбіде бірнеше өңірде дауылды ескерту жасалды
- Ақтөбеде азық-түлік бағасын негізсіз өсірген 137-ден астам кәсіпкер жауапқа тартылды
- Құрылтай сайлауы – конституциялық реформаның алғашқы нақты қадамы – Жапсарбай Қуанышев
- Тоқаев Ұлттық банк, ҰҚК және Жоғары Сот Кеңесінің басшыларын тағайындады