Қазақстандық биатлоншы қыздар 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетуін аяқтады
Спортшылар 7,5 шақырым қашықтықты еңсерді.
Бүгiн 2026, 20:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:45Бүгiн 2026, 20:45
101Фото: ҰОК
Қысқы Олимпиада ойындарында биатлоннан әйелдер арасындағы спринт жарысы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Спортшылар 7,5 шақырым қашықтықты еңсеріп, екі ату айлағынан өтті. Бұл бәсекеде Қазақстан құрамасының атынан Милана Генева мен Айша Ракишева бақ сынады.
Ең үздік нәтижені Милана Генева көрсетті. Ол үш рет мүлт кетіп, 88-орынға тұрақтады. Айша Ракишева бес қателік жіберіп, жарысты 91-орында аяқтады.
Жарыста норвегиялық Марен Киркейде жеңіске жетті. Одан үш секундқа қалып қойған франциялық Осеан Мишелон екінші орын алса, тағы бір франциялық спортшы Лу Жанмонно қола жүлде еншіледі.
Айта кетейік, спринт қорытындысы бойынша үздік 60 биатлоншы із кесу жарысына жолдама алады.
Осылайша, бұл спринт қазақстандық биатлоншы қыздар үшін осы Олимпиададағы соңғы жарыс болды.
Ең оқылған:
- Алматыда төтенше жағдай режимі енгізілуі мүмкін
- АҚШ визасын беру тоқтай ма? Елші Қазақстанға қатысты нақты жауап берді
- Өмірді киноға айналдырған: Талдықорғанда 9 адам топтасып, өзгелерге тұзақ құрған
- "Дабыл қағылды": 14 ақпанға арналған ауа райы болжамы
- "10 млн теңге": Ауылға баратын мамандарға үй беріледі