Қазақстандағы парламенттік реформа: Билік жүйесінде не өзгеруі мүмкін?

Қазақстанда парламенттік реформаны талқылау жалғасып жатыр. Бұл өзгерістер заң шығарушы биліктің құрылымына ықпал етуі мүмкін. Негізгі мәселе – бірпалаталы парламентке көшу, оның заң қабылдау жылдамдығына, заң шығару сапасына және қоғамның саяси процестерге қатысуына әсері. Сарапшылар бұл Сенат пен Мәжілісті «біріктіру» емес, өкілді билік тармағын түбегейлі қайта форматтау екенін атап өтеді.
Өзгерістердің логикасы мен халықаралық тәжірибе туралы BAQ.KZ тілшісіне ҚР Президенті Іс басқармасына қарасты Парламентаризм институты жанындағы Жеке заңнама орталығының жетекшісі Юлия Костяная айтып берді. Оның сөзінше, бірпалаталы жүйе мәселесінің көтерілуі елдің мемлекеттік құрылымына және шетелдік модельдерді салыстырмалы талдауға негізделген.
Әлем елдерінің жартысынан көбі бірпалаталы парламентке ие. Бұл модель, негізінен, унитарлы мемлекеттерге тән. Қазақстан да – унитарлы мемлекет, ал екіпалаталы парламенттер көбіне федеративті елдерде кездеседі. Федерацияларда аймақтардың жеке өкілдігі қажет, бұл парламент құрылымында көрініс табады. Сондықтан мұндай елдер үшін екіпалаталы жүйе анағұрлым табиғи, - деп түсіндірді Юлия Костяная.
Сарапшылар реформаның басты артықшылықтарының бірі ретінде заң шығару процесінің жеделдеуі мүмкін екенін атайды. Алайда жылдамдық заңдардың сапасы мен қоғамдық мүддені ескеруге нұқсан келтірмеуі тиіс.
Бірпалаталы парламенттің артықшылығы – палаталар арасындағы келісу кезеңінің болмауына байланысты заңдардың тез қабылдануы. Дегенмен, заңнаманың сапасының төмендеу қаупін салалық комитеттердің рөлін күшейту және заң жобаларын мұқият пысықтау арқылы азайтуға болады. Әсіресе, адам құқықтарына қатысты мәселелер бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу маңызды. Бұл тәсіл жылдамдық пен сапа арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді, - деді сарапшы.
Реформаның мәніне қатысты маңызды пікірді Мәжіліс депутаты Никита Шаталов білдірді. Оның айтуынша, бұл Сенатты тарату немесе палаталарды механикалық түрде біріктіру емес, икемді әрі ықшам жүйе құруды көздейді.
Парламенттік реформа – бұл Сенат пен Мәжілісті бір залға жинау емес. Мәселе әлдеқайда кең – өкілді биліктің бүкіл жүйесін қайта форматтау. Бірпалаталы жүйе процесті икемді әрі жедел етеді: шешімдер өтетін “қабаттар” азаяды, алайда жеке және институционалдық жауапкершілік артады. Шешімді бір палата қабылдайды – демек, жауапкершілік те соның мойнында, оны екінші инстанцияға ысыру мүмкіндігі болмайды, - деді депутат.
Ол сондай-ақ цифрландыру мен экономикалық өзгерістер жағдайында реформаның өзектілігі артып отырғанын атап өтті.
Қазіргі қарқын экономикалық және технологиялық өзгерістермен айқындалып отыр: цифрландыру мен жасанды интеллектіні енгізу мемлекеттік басқаруды түбегейлі өзгертуде, “электронды парламент” тәжірибелері пайда болуда. Жаңа ырғақ бір мезетте жылдамдық пен біліктілікті талап етеді. Бұл жерде “тезірек” дегеніміз “қарапайымырақ” дегенді білдірмейді: жылдамдық артқан сайын процедуралардың сапасы мен құзыреттілік маңызы күшейеді, - деді ол.
Депутаттың айтуынша, парламент – тек заң шығару алаңы емес, сонымен қатар бюджетті бақылау, комитеттердің тұрақты жұмысы және адами капиталды басқару институты.
Бірпалаталы құрылым депутаттық құрамды дәлірек іріктеуге, тізімдер мен комитеттерде тар бағыттағы мамандарды қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл адами капиталды сапалы дамытуға және экономикалық бәсекелестік артықшылықтарды – өнеркәсіп саясаты мен логистикадан бастап финтех, жасанды интеллект, білім беру мен денсаулық сақтау салаларына дейін – нығайтуға жол ашады, - деп түйіндеді Никита Шаталов.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан Республикасының Парламенті – тәуелсіз елдің саяси жүйесіндегі басты институттардың бірі. Ол мемлекеттің құқықтық негізін қалыптастырып қана қоймай, ел дамуының стратегиялық бағыттарын айқындауға тікелей ықпал етіп келеді. Биыл Қазақстан Парламентінің құрылғанына 30 жыл толуы – заң шығарушы биліктің жүріп өткен жолына тарихи тұрғыдан баға беруге мүмкіндік береді.