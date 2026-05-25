Қазақстандағы үздік дәрігерге 2 миллион теңгеден сыйақы беріледі
«Үздік маман – 2026» байқауының жеңімпаздары Медицина қызметкерлері күні қарсаңында анықталады.
Бүгiн 2026, 12:04
52Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Медицина қызметкерлері күні қарсаңында Денсаулық сақтау министрлігі жыл сайын өтетін «Үздік маман – 2026» байқауының жеңімпаздарын жариялайды. Байқауда жеңіске жеткен 17 маманның әрқайсысына шамамен 2 миллион теңгені құрайтын 500 АЕК көлемінде ақшалай сыйақы беріледі.
Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған мәліметке сәйкес, байқау екі кезең бойынша өтеді. Алдымен өңірлерде үздіктер анықталады. Одан кейін Денсаулық сақтау министрлігінің конкурстық комиссиясы республика бойынша ең үздік мамандарды таңдайды.
