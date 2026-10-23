Қазақстанда шетелдік инвестор мен отандық кәсіпкерге бірдей жағдай жасалған ба?
23 Қазан 2026, 17:55
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23 Қазан 2026, 17:5523 Қазан 2026, 17:55
111Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстанға шетелдік инвесторлар қай елдерден келеді? Олар қандай салаларға қаржы салуға басымдық береді? Шетелдік компаниялар әкелген технологиялар мен ашылған өндірістер елімізге қандай пайда әкеледі?
BAQ.KZ арнайы сұхбатында Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті басқарма бастығының орынбасары Сұлтан Өтебеков осы сұрақтарға жауап берді.
Ол шетелдік инвесторлардан қорықпау керектігін, олардың Қазақстанға әкелген технологиялары елде қалатынын айтты.
Сондай-ақ сұхбатта инвесторлардың құқықтарын қорғау, мемлекеттің міндеттемелері, отандық кәсіпкерлерге қолдау көрсету және инвестицияның жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпалы талқыланды.
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