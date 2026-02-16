Қазақстанда шағын және микро бизнес үшін айыппұлдар мен пеняларды өшіру тәртібі бекітілді
Негізгі шарт – 2026 жылдың 1 қаңтарынан 31 наурызына дейін салық бойынша негізгі қарызды толық төлеу.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі микро- және шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін айыппұлдар мен пеняларды өшіру ережесін ресми түрде бекітті. Құжатқа сәйкес қаулы 2026 жылдың 13 ақпанында қол қойылды. Бұған дейін, 2025 жылдың желтоқсан айында өшірудің жоспарланғаны туралы хабарланған еді, енді мемлекет нақты механизмді бекітті – қалай, кім арқылы және қандай мерзімде бұл жүзеге асырылатыны анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өшіру тәртібі мен рәсімі
Бекітілген Ереже өзінде өшіру фактісін емес, нақты рәсім мен тәртіпті белгілейді. Атап айтқанда, өшіруге салық төлеушілердің есеп шоттарында 2026 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша тіркелген пенялар мен айыппұлдар, сондай-ақ осы қарызға қосылған сыйақылар да кіреді.
Негізгі шарт – 2026 жылдың 1 қаңтарынан 31 наурызына дейін салық бойынша негізгі қарызды толық төлеу. Тек осыдан кейін ғана салық органдары санкцияларды өшіру рәсімін бастай алады.
Салық органдарында арнайы комиссиялар құрылады
Бекітілген ережеге сәйкес, әрбір мемлекеттік кірістер органы жанында арнайы комиссиялар құрылады. Оған салық есептері, қарыздарды бақылау, салық төлеушілерді тіркеу, салық аудиті, ҚҚС-ны есепке алу және бақылау, сондай-ақ заңдық қолдау бойынша қызметкерлер кіреді.
Бұл комиссиялар кәсіпкерлердің есеп шоттарын инвентаризациядан өткізіп, өшіруге құқыққа сай келетін тұлғаларды анықтайды. Тексеру 2026 жылдың 31 наурызына дейін жүргізіледі.
Инвентаризация қорытындысы бойынша комиссия пенялар мен айыппұлдарды өшіру туралы ресми шешім қабылдайды. Содан кейін бұл сомалар салық төлеушінің есеп шотында қарыздың азаюы ретінде көрсетіледі.
Сонымен қатар, салық органдарының лауазымды тұлғалары өшіруге жататын әкімшілік айыппұлдардың орындалуын жеке тоқтатуға міндетті болады.
Кей жағдайларда кәсіпкерден өтініш қажет
Ережелер кәсіпкердің өз өтінішін беруі қажет жағдайларды да қарастырады. Бұл, мысалы, салық міндеттемелері алдын ала қайта құрылымдалған немесе қайта ұйымдастыру, банкроттық рәсімдері арқылы мерзімінен бұрын өтелген жағдайда қолданылады.
Мұндай кезде салық органы өтінішті қарастырып, бірнеше жұмыс күнінде өшіру туралы шешім қабылдауы тиіс.
Мерзімдер мен есеп беру
Ережеде бүкіл рәсімнің нақты мерзімдері белгіленген. Инвентаризация 2026 жылдың 31 наурызына дейін аяқталуы керек. Содан кейін салық органдары өшіруді рәсімдеп, қорытынды есепті Мемлекеттік кірістер комитетіне 2026 жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынуы қажет.
Ең оқылған: