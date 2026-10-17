Қазақстан мен Камбоджа азық-түлік қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығы саласында әріптестікті күшейтеді
Хун Манет екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға, ауыл шаруашылығы, азық-түлік қауіпсіздігі және өңдеу өнеркәсібі салаларындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті екенін айтты.
17 Қазан 2026, 14:35
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17 Қазан 2026, 14:3517 Қазан 2026, 14:35
86Фото: Ақорда
Премьер-министр Хун Манет екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстардың айрықша сипатына назар аударды
Камбоджаның 120-дан аса студенті Қазақстанда білім алды. Бүгінде олардың көбі провинцияларда губернатор, мемлекеттік хатшы лауазымдарында еңбек етуде. Сонымен қатар мемлекеттік органдарда жауапты қызметтер атқарып жүр. Бұл елдерімізді ортақ тарих пен халықтарымыз арасындағы тығыз қарым-қатынас байланыстыратынын аңғартады, – деді Премьер-министр.
Хун Манет Камбоджа азық-түлік қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығы және өңдеу өнеркәсібі салаларында ықпалдастықты жандандыруға ниетті екенін айтты. Тараптар жоғары деңгейде жүргізілген бүгінгі келіссөздер елдеріміз арасындағы сауда-саттық көлемін ұлғайтып, іскерлік барыс-келісті нығайтуға және серіктестің тың бағыттарын жолға қоюға ықпал ететініне сенім білдірді.
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