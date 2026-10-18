Қазақстан ШЫҰ үкімет басшылары кеңесінің отырысына дайындыққа қатысты
Кездесуде сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ 2026-2027 жылдарға арналған жоғары деңгейдегі іс-шаралар кестесі талқыланды.
Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Мұрат Мұқышев 15-18 қазан аралығында Душанбеде өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына (ШЫҰ) мүше мемлекеттердің ұлттық үйлестірушілері кеңесінің отырысына қатысты.
Кездесуде сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ 2026-2027 жылдарға арналған жоғары деңгейдегі іс-шаралар кестесі талқыланды.
Қатысушылар 19-20 қазанда Душанбеде өтетін ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер үкіметтері басшылары кеңесінің отырысына дайындық мәселелеріне де назар аударды. Көлік-транзиттік байланыстарды дамыту, қаржылық ынтымақтастықты нығайту және ұйым қызметін жетілдіру жөніндегі құжаттардың жобалары қаралды.
Отырыс қорытындысы бойынша тараптар ШЫҰ аясындағы көпжақты ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған тетіктердің тиімділігін арттыру жұмыстарын жалғастыруға келісті.
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