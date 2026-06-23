Қазақстан қызанақ импортына уақытша шектеу қойды

Қызанақ импортына қойылған шектеу 2026 жылғы 30 маусымға дейін жалғасады.

Бүгiн 2026, 22:22
АВТОР
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pixabay Бүгiн 2026, 22:22
Бүгiн 2026, 22:22
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Фото: pixabay
 
Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігі үшінші елдерден жаңа піскен және салқындатылған қызанақ әкелуге уақытша тыйым салды.

Шектеу ЕАЭО-ға мүше емес елдерден әкелінетін сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасы бойынша 0702 кодына жататын қызанақтарға қатысты болып отыр. Бұл талап өнімді көлікпен жеткізудің барлық түріне қолданылады.

Алайда мұның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден келетін қызанақтарға әсері жоқ. Сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы өтетін транзиттік тасымалдарға және ЕАЭО елдері арасында Қазақстан арқылы тауар өткізуге бұл шектеу қолданылмайды.

Қызанақ импортына қойылған шектеу 2026 жылғы 30 маусымға дейін жалғасады.

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