Қазақстан құрамасындағы жеті боксшы U19 әлем чемпионатының ширек финалына өтті
Әлем чемпионаты 27 қазанға дейін жалғасады.
23 Қазан 2026, 22:42
БӨЛІСУ
23 Қазан 2026, 22:4223 Қазан 2026, 22:42
65Фото: ҚР ҰОК
1/8 финалдың қорытындысы бойынша Қазақстан ерлер құрамасының жеті өкілі ширек финалға жолдама алды.
Әділ Асқанбай (50 келі), Айдос Үсенов (55 келі), Данияр Ақбисенов (60 келі), Ақжүрек Қалабай (65 келі), Бибарыс Әшірбай (70 келі), Еркетаң Жарқынбек (90 келі), Владислав Саможонов (+90 келі) жартылай финалға шығу үшін бақ сынайды.
ҚР ҰОК мәліметінше, әлем чемпионаты 27 қазанға дейін жалғасады.
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