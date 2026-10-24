Қазақстан құрамасы Азия пара ойындарын 50 медальмен аяқтады
Қазақстан атынан 12 спорт түрі бойынша 150 спортшы өнер көрсетті.
24 Қазан 2026, 16:14
БӨЛІСУ
24 Қазан 2026, 16:1424 Қазан 2026, 16:14
113Фото: Туризм және спорт министрлігі
Жапонияның Нагоя қаласында V Азия пара ойындарының салтанатты жабылу рәсімі өтті. 18-24 қазан аралығында өткен құрлықтық жарыс ресми түрде аяқталды.
Қазақстан құрамасы жарысты 50 медальмен аяқтады. Оның ішінде 12 алтын, 16 күміс және 22 қола медаль бар. Жарыс қорытындысы бойынша ұлттық құрама жалпыкомандалық медальдар кестесінде тоғызыншы орынға тұрақтады.
Айти префектурасы мен Нагоя қаласында өткен ойындарға Қазақстан атынан 12 спорт түрі бойынша 150 спортшы қатысты. Бір апта бойы отандық параспортшылар парадзюдо, паравелоспорт, паражүзу және басқа да спорт түрлерінен жүлдеге таласты.
Ең оқылған:
- Алматыда автобуста қыздың киіміне тиісіп, жанжал шығарған ер адамға емес, қызға айыппұл салынды
- «Есіл бір түнде құрғап қалды»: Астанадан тараған видео жұртты алаңдатты
- Трамп үшінші рет АҚШ президенті болып сайланғысы келетінін мәлімдеді
- 1 қаңтарынан бастап еліміздегі барлық балабақша міндетті лицензиялаудан өтеді
- «Балаңыз TikTok-та не айтып жүр?»: Атырауда ата-ана жауапкершілікке тартылды