Қазақстан қонақүйлеріне жаңа стандарт енгізіледі: нені білу маңызды?
Стандартқа сәйкес, қонақ нөмірді брондамас бұрын оның құнын, алдын ала төлем жасау қажеттілігі мен броньнан бас тарту шарттары туралы ақпарат алуға тиіс. Брондау өтінімін қарау мерзімі 24 сағаттан аспауы қажет. Қонақүйге орналасу және одан шығу уақытын әр қонақүй өзі белгілейді. Дегенмен стандарт қонақтарды қабылдауды сағат 14:00-ден кешіктірмей бастауды, ал шығу уақытын сағат 12:00-ден ерте белгілемеуді ұсынады.
Ол «Туризм және ілеспе қызметтер. Қонақүйлер. Қызметтерге қойылатын талаптар» ҚР СТ ISO 22483-2026 стандарты ISO 22483:2020 халықаралық стандарты негізінде әзірленген. Құжатты ҚР Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы бекітті.
ҚазСтандарт әзірлеген құжат санатына қарамастан, барлық қонақүйлерге арналған. Ол нөмірді брондаудан бастап қонақүйден шыққанға дейінгі қызмет көрсетудің барлық кезеңін қамтиды.
Стандартқа сәйкес, қонақ нөмірді брондамас бұрын оның құнын, алдын ала төлем жасау қажеттілігі мен броньнан бас тарту шарттары туралы ақпарат алуға тиіс. Брондау өтінімін қарау мерзімі 24 сағаттан аспауы қажет. Қонақүйге орналасу және одан шығу уақытын әр қонақүй өзі белгілейді. Дегенмен стандарт қонақтарды қабылдауды сағат 14:00-ден кешіктірмей бастауды, ал шығу уақытын сағат 12:00-ден ерте белгілемеуді ұсынады.
Мәселен, қонақ белгіленген уақытта келіп, нөмірі әлі дайын болмаса, қызметкерлер оның жүгін уақытша сақтауға қабылдауды ұсынуы тиіс. Сонымен қатар күту барысында қонақүй өз таңдауы бойынша қосымша қызмет көрсете алады – мысалы, қонаққа шай ұсынады.
Тағы бір таңғы ас кезінде туындауы мүмкін жағдайды қарастырайық. Баласының жаңғаққа аллергиясы бар ата-аналар тағамның құрамын сұраған жағдайда, қызметкерлер толық ақпарат беруі тиіс. Сондай-ақ отбасының өтініші бойынша асүйдегі қолда бар азық-түліктерді ескере отырып, құрамында жаңғақ жоқ кемінде бір тағам ұсынылуы қажет.
Қонақтар тәулік бойы ауызсумен қамтамасыз етілуі тиіс, ал нөмірлер күнде тазалануы қажет. Алайда есікке «Мазаламаңыз» деген тақтайша ілінсе, тазалау жұмыстары кейінге қалдырылады. Егер қонақ нөмірде болған жағдайда тазалау жұмыстарын оның рұқсатымен жүргізіледі. Қызмет көрсету сапасына қатысты шағымды ауызша да, жазбаша да беруге болады. Қонақүй өтінішті тіркеп, оны қарау нәтижесінде қабылданған шараларды көрсетуге тиіс.
Жаңа стандартта қонақтардың қауіпсіздігіне де бірқатар талаптар қарастырылған. Мәселен, еден жуылғаннан кейін сырғанап құлау қаупі туралы ескерту белгісі қойылуы қажет. Бассейн маңындағы белгілерде оның тереңдігі, суға сүңгуге рұқсат етілгені және құтқарушының кезекшілікте болуы туралы ақпарат көрсетілуі тиіс. Құтқару құралдары көрінетін әрі еркін қолжетімді жерде орналастырылады.
Бассейнде жазатайым оқиға болған жағдайда қызметкерлер алдын ала әзірленген жоспарға сәйкес әрекет етіп, оқиғаны тіркейді. Қонақүй қызметкерлерін оқыту бағдарламасына алғашқы көмек көрсету және реанимацияның негізгі тәсілдері енгізіледі. Сондай-ақ стандарт қонақүйдің көрсететін қызметтерін ескере отырып, оның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды көздейді.
Қонақүй басшылары үшін стандарт қызметкерлер мен мердігерлердің жұмысын бағалауға, қызметкерлер арасында міндеттерді нақты бөлуге және мамандарды оқытуды жоспарлауға мүмкіндік береді. Құжатта тамақтану гигиенасы мен қауіпсіздігіне, ортақ пайдаланатын орындардың тазалығына, жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуге, іс-шаралар мен қонақтардың бос уақытын ұйымдастыруға қатысты талаптар да қамтылған.
Жаңа стандарт қонақүйлерге қызмет көрсету сапасын кешенді түрде бағалауға, кемшіліктерді анықтауға және қызмет көрсету сапасын одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді.
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