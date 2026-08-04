Қазақстан Орталық Азиядағы ең дамыған ел атанды

Prosperity Institute әзірлейтін бұл рейтинг 130-дан астам көрсеткішке негізделіп, елдердің даму деңгейін, еркіндік көрсеткіштерін және қоғамдық ахуалын бағалайды.
Биыл рейтингтің әдістемесі жаңартылып, енді мемлекеттердің барлық бағыттағы нәтижелері кешенді түрде ескерілетін болды. Яғни, бір ғана саладағы жоғары көрсеткіш рейтингте алдыңғы орынға шығуға жеткіліксіз.
Қазақстан негізгі бағыттар бойынша мынадай нәтижелерге қол жеткізді:
- "Даму" бағыты – 52-орын;
- "Қоғам" бағыты – 45-орын;
- "Қоғамның тұтастығы" көрсеткіші – 47-орын.
Білім беру саласында Қазақстан әлем бойынша 32-орынға көтерілді. Сонымен қатар "Отбасының тұтастығы" көрсеткіші бойынша 30-орынды иеленсе, өмір сүру деңгейі рейтингінде 53-орыннан көрінді.
Өңірлік көрсеткіштерге сәйкес, Қазақстан Орталық Азияда көш бастап тұр. Одан кейін Қырғызстан – 87, Өзбекстан – 94, Тәжікстан – 129 және Түрікменстан – 150-орынға жайғасқан. Ресей бұл тізімде 103-орында орналасқан.
Әлемдік рейтингтің көшін Швейцария бастады. Алғашқы бестікке сондай-ақ Норвегия, Ирландия, Дания және Финляндия кірді. Сарапшылардың мәліметінше, Швейцария барлық негізгі бағыт бойынша жоғары нәтиже көрсетіп, бірінші орынға ие болған.