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  • Қазақстан мен Камбоджа алты бағытта ынтымақтастықты кеңейтеді: қандай құжаттарға қол қойылды?

Қазақстан мен Камбоджа алты бағытта ынтымақтастықты кеңейтеді: қандай құжаттарға қол қойылды?

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Хун Манеттің қатысуымен цифрлық үкімет, сауда, мәдениет, туризм салаларындағы ынтымақтастық және Астана мен Пномпень арасында бауырластық байланыс орнату жөніндегі алты құжат алмасылды.

17 Қазан 2026, 14:47
АВТОР
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Ақорда 17 Қазан 2026, 14:47
17 Қазан 2026, 14:47
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Фото: Ақорда

Қазақстан Президенті мен Камбоджа Премьер-министрінің қатысуымен үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттар алмасу рәсімі өтті.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Атап айтқанда:

1. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Камбоджа Корольдігі Пошта және телекоммуникациялар министрлігі арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;

2. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы мен Камбоджа Корольдігі Ішкі істер министрлігі арасында цифрлық үкімет, GovTech және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар салалары бойынша ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;

3. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі мен Камбоджа Корольдігі Сауда министрлігі арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;

4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Камбоджа Корольдігі Мәдениет және көркем өнер министрлігі арасында мәдениет пен өнер салалары бойынша ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;

5. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі мен Камбоджа Корольдігі Туризм министрлігі арасындағы туризм саласы бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;

6. Астана мен Пномпень қалалары арасында бауырластық байланыс орнату туралы меморандум.

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