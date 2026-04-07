Қазақстан мен Бавария саудасы 3,4 млрд еуроға жетті
Қазақстан Бавария үшін тек Орталық Азияда ғана емес, тұтастай ТМД бойынша да негізгі сауда-экономикалық әріптес болып қалып отыр.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр Бавария федералды жерінің халықаралық ынтымақтастық және Еуропа істері жөніндегі мемлекеттік министрі Эрик Байсвенгер бастаған неміс делегациясын қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында тараптар өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, технология және шикізат салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты дамытуға қатысты өзекті мәселелерді талқылап, сондай-ақ Роман Склярдың 2025 жылғы сәуірде Мюнхен қаласына жасаған сапары аясында қол жеткізілген келісімдердің жүзеге асырылу барысын қарастырды.
Өткен жылғы сапардың нақты нәтижелерінің бірі ретінде осы күні ертерек Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Бавария федералды жерінің Үкіметі арасында Өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды, - деп хабарлажы Үкіметтің баспасөз қызметі.
Роман Скляр атап өткендей, бұл құжат сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге, сондай-ақ қосылған құны жоғары бірлескен жобаларды іске қосуға берік институционалдық негіз қалайды.
Өз кезегінде Эрик Байсвенгер біздің елмен өзара іс-қимылдың жоғары қарқынын атап өтіп, Бавария Қазақстанды Орталық Азиядағы сенімді ұзақ мерзімді серіктес ретінде қарастыратынын жеткізді. Сонымен қатар, ол Меморандум ережелерін іске асыру іскерлік байланыстарды жандандырып, өнеркәсіптік кооперацияны кеңейтіп, екіжақты ынтымақтастықты сапалы жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді.
Бавария – Германия Федеративтік Республикасының жетекші экономикаларының бірі. Қазіргі уақытта ол Қазақстанмен тауар айналымы көлемі бойынша Германияның федералдық жерлері арасында бірінші орында тұр.
Германия тарапының деректеріне сәйкес, 2025 жылы өзара сауда көлемі 3,4 млрд еуроны құрады.
