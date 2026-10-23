Қазақстан колледждерінің үздік 100 студенті анықталды
Конкурсқа еліміздің барлық өңірінен 400 колледждің 5 мыңнан астам студенті өтінім берді.
23 Қазан 2026, 05:08
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23 Қазан 2026, 05:0823 Қазан 2026, 05:08
160Фото: ҚР ОАМ
Байқау нәтижесінде кәсіби шеберлігімен, көшбасшылық қабілетімен және инновациялық жобаларымен ерекшеленген 100 студент үздік деп танылды.
Конкурсқа еліміздің барлық өңірінен 400 колледждің 5 мыңнан астам студенті өтінім берді. Байқау үш кезеңде, яғни колледжішілік, өңірлік және республикалық деңгейде өтті.
Оқу-ағарту министрлігі ұйымдастырған конкурстың басты мақсаты - талантты жастарды қолдау, жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру және колледж студенттерінің жетістіктерін насихаттау. Байқауды өткізу жұмыстарын «Talap» КЕАҚ үйлестірді.
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