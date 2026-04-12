Қазақстан Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне жолдама алды
Юлия Путинцева бастаған Қазақстан құрамасы Канаданы жеңіп, күздегі финалдық кезеңге өтті.
Бүгiн 2026, 11:18
БӨЛІСУ
Фото: ҰОК/Андрей Ударцев
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасы Астанада өтіп жатқан Билли Джин Кинг кубогы іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Канадаға қарсы алғашқы ойын күнінен кейін есеп тең болды. Юлия Путинцева Кайла Кроссты 6:3, 7:5 есебімен жеңсе, ал Соня Жиенбаева Бьянка Андреескуға 4:6, 6:7 есебімен жол берді.
11 сәуір күні өткен жұптық кездесуде Анна Данилина мен Жібек Құламбаева Бьянка Андрееску / Кайла Кросс жұбын 7:5, 6:1 есебімен ұтты.
Ал Путинцева өз кезегінде Бьянка Андреескуді 7:6, 3:6, 7:6 есебімен жеңіп, жалпы есепті 3:1-ге жеткізді.
Осылайша, Қазақстанның әйелдер құрамасы мерзімінен бұрын жеңіске жетіп, турнирдің финалдық кезеңіне жолдама алды. Финалдық кезең биыл күзде Қытайда өтеді.
Ең оқылған:
- Вэнс Пәкістанға ұшты: Вашингтон Тегеранмен диалогқа дайын
- Парашютпен оқу-жаттығу кезінде курсант қаза тапты – Ақтөбеде әскери қызметкерлер сотталды
- Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды
- Президент Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады
- Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа бірқатар тарихи құжатты тапсырды