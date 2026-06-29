Қазақстан бидай импортына жарты жылға шектеу енгізбек
Елге бидай әкелуге алты айға тыйым салу ұсынылды. Шектеу кімдерге әсер етеді және қандай кәсіпорындарға жеңілдік қарастырылған?
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі елге автомобиль, теміржол және су көлігі арқылы бидай импортын алты ай мерзімге шектеуді ұсынды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің тиісті бұйрық жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланды.
Тиісті бұйрық жобасы 2026 жылғы 26 маусымда өткен Сыртқы сауда саясаты мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның шешімі негізінде әзірленді.
Жоспарланған шектеу Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) мүше мемлекеттерден де, үшінші елдерден де әкелінетін бидайға қатысты қолданылады.
Сонымен қатар бірқатар ерекшеліктер қарастырылған. Теміржол арқылы бидайды құс шаруашылығы кәсіпорындары, астық өңдеу кәсіпорындары, лицензияланған элеваторлар және «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ импорттай алады. Алайда мұндай жолмен әкелінген астық тек өндірістік қажеттіліктерге пайдаланылуы тиіс. Оны ішкі немесе сыртқы нарықта сатуға тыйым салынады.
Сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы өтетін теміржол транзитіне және республика аумағы арқылы жүзеге асырылатын ЕАЭО елдері арасындағы тасымалдарға бұл шектеу қолданылмайды.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, уақытша тыйым енгізу отандық бидай өндірушілерін қолдауға және қазақстандық астықтың тұрақты өткізілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Ведомствоның пікірінше, бұл бұйрықты қабылдау әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық тұрғыдан жағымсыз салдарға әкелмейді.
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