Қазақстан балалар құқықтарын қорғау бойынша әлемнің үздік 25 елі қатарына енді
Зерттеу United Nations Балалар құқықтары туралы конвенциясына қатысушы 194 мемлекетті қамтыған.
Қазақстан KidsRights 2026 балалар құқықтары жөніндегі жаһандық индексінде 24-орынға тұрақтады. Елдің көрсеткіші 0,797 баллды құрады. Осылайша Қазақстан балалардың құқықтары мен әл-ауқатын қамтамасыз ету деңгейі жоғары әлемнің үздік 25 мемлекетінің қатарына енді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
KidsRights 2026 индексін KidsRights Foundation мен Erasmus University Rotterdam бірлесіп әзірлеген. Зерттеу United Nations Балалар құқықтары туралы конвенциясына қатысушы 194 мемлекетті қамтыған.
Индекс балалардың жағдайын өмір сүру деңгейі, денсаулық сақтау, білім беру, құқықтарын қорғау, қолайлы өмір сүру ортасы бойынша бағалайды.
Рейтингте 0,871 баллмен Netherlands тағы да көш бастады. Ал Қазақстан Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азиядағы бірқатар елдерді артта қалдырды.
Зерттеу авторларының айтуынша, KidsRights индексі балалар құқықтарының сақталуын бағалайтын негізгі халықаралық құралдардың бірі саналады.
Ол мемлекеттердің осы саладағы саясатының тиімділігін саралауға және қосымша назар аударуды қажет ететін бағыттарды айқындауға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, KidsRights индексі алғаш рет 2013 жылы жарияланған. Содан бері ол үкіметтер мен халықаралық ұйымдар үшін балалардың жағдайын бағалау және әлеуметтік саясатты жетілдіру барысында маңызды бағдарға айналды.
Қазақстанның рейтингтегі жоғары орны елде балалардың құқықтарын қорғау, білім беру мен денсаулық сақтау жүйесін дамыту, сондай-ақ өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау бағытындағы жұмыстың тұрақты нәтиже беріп отырғанын көрсетеді.
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